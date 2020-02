Čínska delegácia nepríde pre koronavírus na filmový festival Berlinale

14. feb 2020 o 23:23 TASR

Festival Berlinale bude prebiehať od 20. februára do 1. marca.(Zdroj: SITA/AP)

BERLÍN. Delegácia filmárov z Číny zrušila svoju účasť na prestížnom filmovom festivale Berlinale, ktorý sa začne na budúci týždeň.

Informovala o tom v piatok agentúra DPA a prípad dala do súvislosti s novým koronavírusom, ktorý sa šíri z Číny.

Čínsky režisér by nemal chýbať

Spoluriatideľka festivalu Mariette Rissenbeeková uviedla, že napriek stále rastúcemu počtu nakazených koronavírusom vo svete odrieklo účasť na Berlinale len málo tvorcov.

Rissenbeeková spresnila, že 24-členná čínska delegácia sa mala v rámci Berlinale zúčastniť na Európskom filmovom trhu, platforme medzinárodného filmového obchodu, na ktorý sa pre tento ročník zaregistrovalo zhruba 9000 podnikateľov a tvorcov v oblasti filmu.

Napriek neúčasti čínskej delegácie by však na Berlinale mal zavítať čínsky režisér Ťia Čang-kche, ktorého nový dokumentárny film Swimming Out Till the Sea Turns Blue na festivale premietnu.

Zrušili podujatie Mobile World Congress

Pre obavy zo šírenia koronavírusu zrušili tento týždeň podujatie Mobile World Congress v Barcelone zasvätené najnovším výdobytkom telekomunikačného priemyslu, ktoré sa malo konať v dňoch 24. - 27. februára.

Rovnaký osud postihol aj viaceré športové podujatia. Zrušená bola napríklad aj Veľká cena Číny, ktorá sa mala v rámci seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 v apríli konať v Šanghaji.

Novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa v Číne nakazilo 63.851 ľudí. Z nich 55.748 sa momentálne podrobuje liečbe, zatiaľ čo prinajmenšom 1380 osôb už na následky ochorenia zomrelo.

Festival Berlinale bude prebiehať od 20. februára do 1. marca.