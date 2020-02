Buttigiegova orientácia sa stáva témou kampane. Zastal sa ho Biden aj Trump

Populárny komentátor vyhlásil, že Amerika by nemala mať prezidenta, ktorý je gay.

14. feb 2020 o 20:26 SITA

BRATISLAVA. Nečakaný úspech v doterajšom priebehu demokratických primárok pred americkými prezidentskými voľbami, ktorý slávi nedávno ešte úplne neznámy politik, 38-ročný bývalý starosta menšieho mesta v Indiane Pete Buttigieg, so sebou prináša aj negatíva.

Buttigieg sa o tom mohol presvedčiť tento týždeň, keď naňho jeho politickí oponenti začali "vyťahovať" jeho sexuálnu orientáciu. Informuje o tom BBC.

Buttigieg verejne deklaruje, že je gay, pričom až doteraz s tým vo vysokej politike či v médiách nemal nikto problém, alebo aspoň svoje výhrady neprejavoval.

To sa zmenilo v stredu, keď veľmi populárny konzervatívny rozhlasový komentátor Rush Limbaugh začal vyhlasovať, že Amerika by nemala mať prezidenta, ktorý je gay.



Vo svojom rozhlasovom programe, ktorý počúvajú milióny Američanov, sa Limbaugh pýtal, či chcú ľudia naozaj voliť človeka, ktorý "bozkáva svojho manžela na pódiu".

“ "Myslím si, že by boli niektorí, ktorí by zaňho nehlasovali, ale, ak mám byť úprimný, ja by som v takejto skupine nebol." „ Americký prezident Donald Trump

Prekvapivé je, že prezident Donald Trump, ktorý je inak veľkým fanúšikom Limbaugha, na túto "kauzu" zareagoval vyhlásením, že on by s voľbou človeka, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite, nemal žiadny problém.

"Myslím si, že by boli niektorí, ktorí by zaňho nehlasovali, ale, ak mám byť úprimný, ja by som v takejto skupine nebol," povedal Trump pre spravodajskú televíziu Fox News.



Na obranu Buttigiega sa postavil aj jeho rival v súboji o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb, bývalý americký viceprezident Joe Biden. "Pete a ja sme súperi, ale je to človek, ktorý je veľmi čestný, veľmi odvážny a prenikavo inteligentný," povedal o svojom rivalovi Biden.



Samotný Buttigieg sa k slovám Rusha Limbaugha priamo nevyjadril, v reakcii na ne len vyhlásil, že je "hrdý na svoje manželstvo a na svojho manžela".