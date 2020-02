Orbán zhodnotí stav krajiny, jeho odporcovia protestovať nebudú

Aktivisti vlani zablokovali dopravu na Reťazovom moste.

14. feb 2020 o 16:51 TASR

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prednesie v nedeľu v Budapešti v poradí už 22. výročný prejav, v ktorom zhodnotí stav krajiny a načrtne ďalšie ciele svojej vlády.

Internetové vydanie týždenníka Magyar Hang v piatok uviedlo, že na rozdiel od vlaňajška odporcovia premiéra počas prejavu neplánujú protesty v uliciach hlavného mesta.

Skupina Orbánových oponentov nazvaná "Tí z Kossuthovho námestia", ktorá pôvodne avizovala na nedeľu protestné zhromaždenie, v piatok oznámila, že sa protest neuskutoční.

Pre Magyar Hang to potvrdil aktivista Gábor Szabó, podľa ktorého nebolo dosť záujemcov na účinnejší protest. Účasť na ňom avizovalo iba niekoľko stoviek odporcov vlády Fideszu.

"Pôvodne sme chceli protestným zhromaždením zmobilizovať opozičné strany na neskoršiu masovú demonštráciu, avšak na takýto účel by účasť zhruba 300 ľudí bola malá a bolo by to kontraproduktívne," povedal Szabó.

Podľa neho mal byť pôvodne plánovaný protest iba občianskou iniciatívou. Orbánova vláda by ho však podľa jeho slov automaticky považovala za akciu opozičných strán a tvrdila by, že sú schopné iba takéhoto odporu.

Vlani v deň Orbánovho prejavu 10. februára skupina Mladí za demokraciu zablokovala niekoľkými vozidlami dopravu na budapeštianskom Reťazovom moste. Proti opatreniam Orbánovho kabinetu vtedy protestovali aj prívrženci opozičných strán.

Pred novým sídlom premiéra na budínskom Hradnom vrchu sa vlani 10. februára zišlo niekoľko stoviek demonštrantov. Následne prešli k budove štátneho kontrolného úradu ÁSZ, kde protestovali proti finančnému znemožňovaniu fungovania opozičných politických strán.