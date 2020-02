Rakúsko v obave z migrantov blokuje obnovenie námornej operácie Sophia

Akcia bola pôvodne zameraná na zastavenie pašerákov s ľuďmi.

14. feb 2020 o 15:00 TASR

BRUSEL. Rakúsko blokuje snahu niektorých členských štátov Európskej únie o obnovenie námornej operácie Sophia, ktorá bola pôvodne zameraná na zastavenie pašerákov s ľuďmi v Stredomorí a na posilnenie embarga OSN na dovoz zbraní do Líbye.

S odvolaním sa na nemenovaného európskeho diplomata o tom v piatok informovala agentúra AFP.

Boja sa zneužívania flotily

Operácia Sophia, ktorá bola spustená v roku 2015, je prakticky nefunkčná od začiatku minulého roku. Stalo sa tak po tom, ako Taliansko odmietlo prijímať vo svojich prístavoch migrantov zachránených vo vodách Stredozemného mora.

Niektoré štáty Únie by chceli operáciu opäť obnoviť s cieľom presadzovať zbrojné embargo OSN voči občianskou vojnou devastovanej Líbyi, kde rôzne svetové veľmoci naďalej vyzbrojujú obe znepriatelené strany konfliktu.

Iní členovia Únie sa však obávajú, že obnovenie misie by viedlo k využívaniu flotily na zvážanie migrantov zo Stredozemného mora do európskych prístavov.

"Rakúsko naďalej blokuje nasadenie lodí, pričom vyhlasuje, že má aj podporu Maďarska. Tvrdia, že lode umožňujú prílev migrantov," uviedol pre AFP nemenovaný európsky diplomat.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borell v tejto súvislosti vyhlásil, že obnovená operácia by sa zameriavala na námorné trasy, cez ktoré sú do Líbye pašované zbrane, a pôsobila by mimo oblastí, kde pôsobia prevádzači.

Rakúsko nepomáha k upokojeniu situácie v Líbyi

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz je však v tejto otázke skeptický a snahu o obnovenie misie Sophia považuje za zámienku na to, aby mohli byť európske lode využívané na záchranu plavidiel s migrantmi.

Mnohé európske vlády sa obávajú, že Viedeň svojím postojom umožňuje Rusku a Turecku využívať situáciu v Líbyi na posilňovanie vlastných strategických cieľov, píše AFP.

Podľa diplomata necháva Rakúsko "more otvorené pre ostatných a nenapomáha upokojeniu situácie v Líbyi".

Slabá vláda premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny.

Od apríla 2019 čelí ofenzíve maršala Haftara, ktorý sa snaží dobyť Tripolis. Haftarom podporovaná vláda so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí.

V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.