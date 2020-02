Trump bol posadnutý jazvecmi. Majú osobnosť, alebo sú nudné?

Vyšla nová kniha o Donaldovi Trumpovi.

14. feb 2020 o 10:22 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Sú jazvece na ľudí nepríjemné, spýtal sa americký prezident Donald Trump šéfa svojej kancelárie Reincea Priebusa.

Touto otázkou ho prekvapil, Priebus totiž prezidentovi práve vysvetľoval najbližšie kroky v zdravotníckej alebo v zahraničnej politike. „Alebo sú naopak priateľské tvory?“ doplnil otázku Trump.

Podobná otázka nebola jediná. Trump chcel od svojho najbližšieho človeka v Bielom dome, aby mu zozbieral fotografie jazvecov, aby mu vysvetil, ako jazvece „pracujú“, či majú „osobnosť“, alebo sú nudné.

Kým sa Trump obklopil

Najmocnejší muž sveta bol jazvecmi posadnutý, píšu v novej knihe o Bielom dome reportéri webu Daily Beast Lachlan Markay a Asawin Suebsaeng.

V diele s názvom Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington (vo voľnom preklade Topenie sa v žumpe: Ako Trumpovi prisluhovači a neschopáci otrávili Washington) popisujú skupinu ľudí, ktorými sa prezident po nástupe do Bieleho domu pred tromi rokmi obklopil.

“ Majú jazvece osobnosť, alebo sú nudné? „ Donald Trump, americký prezident

Kniha podľa autorov „popisuje temné podsvetie Trumpovho Washingtonu, vyťahuje zábavnú a zároveň desivú špinu na šarlatánov, konšpiračných teoretikov, ideológov a tuctových podvodníkov, ktorí nakazili najvyššie priečky americkej politickej moci“.

Zároveň sú v nej viac ako dve strany venované Trumpovej fascinácii jazvecmi, dodáva Guardian.

Podľa autorov Trump pravidelne seriózne rokovania narúšal otázkami o zvieratách. „Zjavne fascinovaný“ prezident po položení otázky sledoval Priebusa, ktorý nevedel nájsť správnu odpoveď na otázku a nenápadne sa snažil vrátiť tému rokovania k tomu, či má vláda poslať viac vojakov do Afganistanu alebo zobrať miliónom Američanov zdravotné poistenie.

Priebus a štát jazvecov

Trump vo svojich otázkach nikdy nespresnil, ktorý z jedenástich druhov jazveca ho osobitne zaujíma, ale podľa reportérov ho konkrétne toto zviera zaujalo zrejme preto, že Priebus pochádza zo štátu Wisconsin, ktorému sa hovorí „štát jazvecov“.

Na jeho území žije jazvec americký (Taxidea taxus), ale štát nedostal prezývku podľa neho, ale pre svoju banícku históriu. Na začiatku 19. storočia žili baníci ťažiaci železnú rudu v štôlniach, ktoré si vyhĺbili, a začalo sa im hovoriť jazveci.

Priebus pri Trumpovi dlho nevydržal, z Bieleho domu odišiel už po polroku, v lete 2017.

Súčasný kancelár Bieleho domu Mick Mulvaney pochádza zo štátu Virgínia, ktorá nemá prezývku spojenú so zvieraťom. Keďže ide o jeden zo zakladajúcich štátov únie, volajú ho Stará dŕžava.