USA sa obávajú následkov koronavírusu v KĽDR

Spojené štáty sú pripravené pomôcť krajine.

14. feb 2020 o 9:30 SITA

SOUL. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie nad zraniteľnosťou Severnej Kórey v súvislosti s novou epidémiou koronavírusu a oznámili, že sú pripravené podporiť snahy humanitárnych organizácií o zamedzenie šírenia ochorenia v tejto chudobnej a izolovanej krajine.

Tamojšia vláda pristúpila k posilneniu karantén a ďalších preventívnych opatrení, aby chránila obyvateľov pred ochorením COVID-19, ktoré si v Číne vyžiadalo už stovky mŕtvych a desaťtisíce nakazených. Čína je susedom a zároveň najbližším spojencom rovnako komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Súvisiaci článok Počet nakazených aj obetí koronavírusu sa v Číne zvýšil Čítajte

Hoci zo Severnej Kórey zatiaľ žiadne prípady oficiálne nehlásia, štátne médiá naznačili, že bližšie nešpecifikovaný počet ľudí vykazujúcich symptómy sa nachádza v karanténe.

Experti varujú, že rozšírenie epidémie do tejto krajiny by mohlo mať katastrofálne dôsledky, a to z dôvodu slabej zdravotnej starostlivosti i chronického nedostatku zdravotníckych potrieb a liekov. Severokórejské médiá označili boj s ochorením za otázku "národnej existencie".