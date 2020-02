Česko posiela do Číny 4,5 tony materiálnej pomoci

Pôvodne chcela vláda poslať iba peniaze, ale po kritike zmenila postoj.

13. feb 2020 o 14:29 TASR

PRAHA. Česká republika pošle do Číny 4,5 tony materiálnej pomoci za 3,3 milióna korún (132.650 eur) na boj s novým smrtiacim koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Vo štvrtok na tlačovej konferencii v Poslaneckej snemovni to oznámil minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.

Pôvodne chcela vláda poslať iba peniaze, ale po kritike zmenila postoj a rozhodla sa pomôcť aj materiálne, píše spravodajský server Novinky.cz.

Materiálnu pomoc tvoria ochranné pomôcky ako respirátory, masky, rúška, ochranné odevy, rukavice a dezinfekčné prostriedky, dodal minister za ČSSD.

Veci budú prevezené do Viedne, odkiaľ ich 17. februára odvezie lietadlo na náklady Európskej únie. Materiálnu pomoc z ČR dopravia do Číny spolu so zdravotnými pomôckami z Rakúska, zo Slovenska a z Maďarska.

Česko poskytne Číne aj finančnú pomoc vo výške šiestich miliónov korún (241.177 eur), a to prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Súvisiaci článok Japonsko hlási prvé úmrtie na nový koronavírus Čítajte

Premiér Andrej Babiš (ANO) predtým odmietal poslať materiálnu pomoc a odôvodňoval to tak, že lieky a rúška potrebuje Česko pre svojich občanov. Vládu však následne ostro skritizovali opoziční politici a označili jej reakciu za sebeckú.

Obyvatelia Česka už vykúpili z lekární všetky rúška. Podľa upozornenia odborníkov však rúška pred samotnou nákazou neochránia - iba zabránia tomu, aby už nakazený človek nešíril vírus ďalej.

Čína požiadala o pomoc minulý týždeň v pondelok (3. februára). Novinky.cz vtedy písali, že čínske továrne sú schopné vyrobiť maximálne 20 miliónov ochranných masiek denne, čo nestačí.