Je na to pyšný. Salvini nechal migrantov na mori, môže skončiť za mrežami

Salviniho zbavili imunity.

13. feb 2020 o 17:29 Nina Sobotovičová

RÍM, BRATISLAVA. Vyhlásil, že zostáva úplne pokojný a chce sa postaviť pred súd. Taliansky exminister vnútra Matteo Salvini v stredu obhajoval svoju politiku zatvorených prístavov.

Tá spôsobila, že desiatky migrantov zachránených v Stredozemnom mori museli čakať v zlých podmienkach na palube záchranných plavidiel, pretože Salvini im nedovolil vylodiť sa v Taliansku.

"Som hrdý na to, čo som urobil. A urobím to znova, len čo sa opäť dostanem do vlády," zdôraznil Salvini ešte pred hlasovaním talianskeho Senátu. Ten sa práve chystal rozhodnúť, či bývalého ministra a vicepremiéra zbaví imunity, aby mohol čeliť súdnemu procesu.

Senát napokon Salviniho imunity zbavil. Za zrušenie imunity sa vyslovilo 152 senátorov, 76 ich bolo proti. Senátori zo Salviniho strany Liga radšej opustili sálu, než aby sa zúčastnili na hlasovaní.

Salviniho podľa talianskych médií teraz môžu súdiť za únos. Ak by súd rozhodol, že je vinný, môže skončiť až na 15 rokov za mrežami.