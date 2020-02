Riziko šírenia koronavírusu v Európe ostáva nízke

V Európe doteraz zaznamenali menej než 50 prípadov nákazy novým koronavírusom.

13. feb 2020 o 11:53 (aktualizované 13. feb 2020 o 12:17) SITA

BRUSEL. Ministri zdravotníctva členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok zišli na mimoriadnom zasadnutí, ktorého cieľom je predebatovať spôsoby, ako zabrániť ďalšiemu šíreniu novej epidémie v Európe.

Na stretnutí v Bruseli sa zúčastňujú ministri európskej dvadsaťsedmičky a prostredníctvom videokonferencie aj šéf krízového tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan.

Zatiaľ bez úmrtia

Na starom kontinente doteraz zaznamenali menej než 50 prípadov nákazy novým koronavírusom a zatiaľ žiadne úmrtia.

Európska únia však trvá na tom, že preventívne opatrenia je potrebné skoordinovať, aby tieto čísla ostali aj naďalej nízke.

Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pred stretnutím povedal, že riziko ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 v Európe ostáva "nízke, avšak môže sa zvýšiť".

Nemecký minister varoval pred nedostatkom liekov

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn varoval, že v dôsledku epidémie nového koronavírusu by mohlo dôjsť k nedostatku niektorých liekov v Európe, pretože mnohé látky používané vo farmaceutických produktoch sa vyrábajú v Číne. Informovala o tom agentúra DPA.

"Nemálo účinných látok pre lieky tu v Európe pochádza predovšetkým z Číny, mimochodom aj z provincie Chu-pej," povedal Spahn.

Zastavenie produkcie dôležitých látok v Číne by mohlo mať oddialený vplyv aj na Európu, konštatoval Spahn s poukázaním na to, že preprava lodných kontajnerov s farmaceutickými látkami z Číny do Európy môže trvať štyri týždne.

Spahn súčasne vyzval Európsku komisiu, aby analyzovala situáciu a predložila návrhy riešenia tohto problému. Apeloval tiež na lepšiu koordináciu medzi členskými krajinami EÚ, pokiaľ ide o kontroly cestujúcich.

Zasadnutie ministrov bude riešiť zdravotné otázky, spoločný nákup ochranného vybavenia s cieľom vyhnúť sa potenciálnemu nedostatku, ako aj pomoc tretím krajinám s menej vyspelými zdravotnými systémami.

Únia doteraz repatriovala z Číny, ktorá je epicentrom nákazy, okolo 500 svojich občanov.