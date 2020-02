Pápež v liste odmietol ženatých kňazov. Dokument zmierenia, reaguje jeho kritik

Pápež odmietol výzvu z Amazónie.

13. feb 2020 o 12:32 Matúš Krčmárik

VATIKÁN, BRATISLAVA. Keď sa na jeseň minulého roka vo Vatikáne konala takzvaná amazonská synoda, pre mnohých sa odohral stret úplne odlišných kultúr. Do centra katolíckeho sveta prišli na tri týždne biskupi, aktivisti a pôvodní obyvatelia zo šiestich juhoamerických štátov, na území ktorých sa rozprestiera najväčší prales sveta.

Pôvodní obyvatelia si so sebou priniesli sošky, napríklad nahých tehotných žien, symbolov plodnosti. Samozvaní presvedčení veriaci to označili za modlárstvo, sošky z kostolov ukradli a nahádzali ich do rieky Tiber. Ďalší sa hosťom z Amazónie vysmievali, že majú vo vlasoch vtáčie perá.

Hlavný odkaz synody bol však v tom, že v Amazónii sa katolícka cikrev presadzuje len ťažko aj preto, že má málo kňazov. Štatisticky jedného na osemtisíc veriacich. V odľahlých komunitách sa stáva, že duchovného nevidia aj mesiac.

Celibátu nerozumejú

Na záver stretnutia prítomní biskupi odhlasovali, že by pomohlo, ak by sa kňazmi mohli stať aj ženatí muži, ktorí majú v komunite dobré meno.

„Pôvodní obyvatelia nerozumejú celibátu,“ povedal podľa New York Times emeritný biskup Erwin Kräutler, ktorý v minulosti pôsobil ako misionár v brazílskom pralese. „Pýtajú sa ma, kde mám manželku. Keď poviem, že nemám, pozerajú na mňa s ľútosťou.“