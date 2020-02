Zelenskyj: Najzložitejším prípadom na Ukrajine je Majdan

Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.

12. feb 2020 o 17:28 TASR

KYJEV. Vyšetrovanie tragických udalostí na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdan) počas revolúcie dôstojnosti v roku 2014 je najzložitejším prípadom na Ukrajine.

V rozhovore pre agentúru Interfax-Ukrajina, zverejnenom v stredu, to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Súvisiaci článok Zabíjal Berkut? Prípad Majdan stále neuzavreli Čítajte

"Stratené dôkazy, dokumenty. Žiadni ľudia, žiadni svedkovia. Niektorí hovoria, že vo všeobecnosti sa po tejto tragédii mnohé z vecí odstránili. Najzložitejším prípadom v našej krajine je Majdan," konštatoval Zelenskyj.

Podľa neho sú do vyšetrovania zapojené všetky sily. "Viem s istotou, že na tom pracujú rýchlejšie než pred niekoľkými rokmi. Kedy nájdu organizátorov, pretože v prípade vrahov to je jasnejšie, ale neviem povedať. Do týchto prípadov sú zapojené všetky sily a robíme maximum," dodal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident ešte vlani v novembri vyhlásil, že "nikto nedovolí predčasné ukončenie vyšetrovania Majdanu".

Námestie nezávislosti (Majdan) bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ.

Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo od 18. do 21. februára 2014 centrum Kyjeva, prišli o život desiatky protestujúcich i príslušníci bezpečnostných zložiek.

Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli. Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.

Zo zodpovednosti za smrť vyše 100 ľudí na Majdane súčasné ukrajinské vedenie viní svojho vtedajšieho oponenta _ exprezidenta Janukovyča _ a velenie medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut. Janukovyč i Berkut tieto obvinenia odmietajú. Janukovyč ešte vo februári 2014 ušiel z Ukrajiny a útočisko našiel v Rusku.

Rusko vtedy argumentovalo okrem iného aj uniknutým telefonátom vtedajšej šéfky diplomacie EÚ Catherine Ashtonovej s vtedajším estónskym ministrom zahraničných vecí Urmasom Paetom o tom, že za streľbou do protivládnych demonštrantov v Kyjeve mohol byť niekto z vtedajšej ukrajinskej opozície.