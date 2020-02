Salvinimu odobrali imunitu, budú ho môcť trestne stíhať

12. feb 2020 o 16:29 TASR

RÍM. Talianski senátori hlasovali v stredu za odobratie imunity pravicovému opozičnému lídrovi a bývalému ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu, ktorý je obvinený z únosu.

Toho sa mal dopustiť, keď 116 migrantom nedovolil vlani v júli šesť dní vystúpiť z lode pobrežnej stráže Gregoretti. Informovala o tom agentúra AFP.

Salvini odmietal povoliť humanitárnym záchranárskym lodiam vstup do talianskych prístavov, čo vyústilo do desiatok patových situácií. Salvini od iných štátov EÚ žiadal, aby znášali náklady a bremeno starostlivosti o migrantov zachránených v Stredozemnom mori.

"Vedel som, že to takto dopadne. Som úplne pokojný a hrdý na to, čo som urobil ako minister vnútra. Urobím to isté, len čo budem znova vládnuť," reagoval Salvini.

Proti odobratiu imunity boli opozičné pravicové strany Forza Italia a Fratelli d'Italia.