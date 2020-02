Prezident Trump nominoval Aldonu Wosovú za veľvyslankyňu v Kanade

Nomináciu ešte musí potvrdiť Senát amerického Kongresu

12. feb 2020 o 12:35 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump nominoval v utorok poľsko-americkú lekárku a političku Republikánskej strany Aldonu Wosovú na novú veľvyslankyňu USA v Kanade.

Jej nomináciu ešte musí potvrdiť Senát amerického Kongresu, píše agentúra AP.

Wosová (65), lekárka z amerického štátu Severná Karolína, ktorá sa narodila vo Varšave, obsadí miesto po Kelly Craftovej, ktorá aktuálne pôsobí ako veľvyslankyňa Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov (OSN).

Wosovú v roku 2017 Trump vymenoval do prezidentskej komisie pre štipendiá v Bielom dome.

Za vlády bývalého prezidenta Georgea W. Busha pôsobila ako veľvyslankyňa v Estónsku, zastávala tiež post ministerky zdravotníctva v štáte Severná Karolína.

V čase svojho pôsobenia v tejto funkcii mala problémy s federálnou vládou v súvislosti s postupom pri obsadzovaní pracovných miest vrátane prijatia človeka z manželovej firmy do zamestnania, uviedol regionálny denník The News & Observer so sídlom v štáte Severná Karolína.

Wosová je manželkou Louisa De Joyoa, ktorý patrí medzi hlavných darcov Republikánskej strany. V predvolebnej kampani v roku 2018 venoval republikánskym kandidátom viac ako 760.000 dolárov, píše sa v správe novín The News & Observer, ktoré citovali americký inštitút Center for Responsive Politics.

Predchádzajúcu veľvyslankyňu v Kanade Kelly Craftovú potvrdil vlani v auguste americký Senát za veľvyslankyňu USA pri OSN, v Kanade bola od roku 2017.

Craftová bola veľvyslankyňou USA v Kanade v čase, keď sa vzťahy medzi oboma krajinami prudko zhoršili. Prezident Trump vlani označil kanadského premiéra Justina Trudeaua za slabého a nečestného, čo boli slová, ktoré Kanaďanov šokovali.

Craftová je dlhoročnou aktivistkou Republikánskej strany zo štátu Kentucky a spolu s manželom darovali milióny dolárov republikánskym politickým kandidátom.