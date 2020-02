Nemecká SPD chce zotrvať vo veľkej koalícii len s Merkelovou ako kancelárkou

Rezignáciu šéfky CDU Annegret Krampovej-Karrenbaeurovej nevnímajú ako problém.

12. feb 2020 o 9:51 TASR

BERLÍN. Nemeckí sociálni demokrati z SPD podmieňujú pokračovanie svojej veľkej koalície s kresťanskými demokratmi (CDU) kancelárky Angely Merkelovej tým, že Merkelová zotrvá na poste predsedníčky spolkovej vlády.

Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

"Angela Merkelová je úradujúcou kancelárkou. S ňou sme išli do tejto koalície. A s ňou aj z tejto koalície znova odídeme - ako je obvyklé, pri najbližších voľbách," povedal generálny tajomník SPD Lars Klingbeil vo vyjadrení pre mediálnu skupinu RND, zverejnenom v stredu.

"Chceme pokračovať s CDU v spoločnej práci v spolkovej vláde. Táto vláda bola zvolená (na funkčné obdobie) do jesene 2021," dodal.

Klingbeil zdôraznil, že ohlásené odstúpenie predsedníčky CDU Annegret Krampovej-Karrenbaeurovej nebude problémom pre spoluprácu vo veľkej koalícii, pretože u kresťanských demokratov dôjde len k zmene na predsedníckom poste.

"Zažili sme to aj v SPD - a napriek tomu sme dobre ďalej vládli," vyhlásil Klingbeil s tým, že spoľahlivosť CDU ako koaličného partnera bude závisieť aj od toho, či sa strana neposunie viac doprava. Podľa jeho slov sa CDU musí ostro dištancovať od svojho "interného fanklubu AfD", ako nazval jej konzervatívne krídlo známe ako Únia hodnôt (Werteunion).

Predstaviteľ SPD dodal, že predpokladá, že CDU si je vedomá svojej zodpovednosti a "aj s vyhliadkou na predsedníctvo v EÚ sa teraz nenechá uniesť". Nemecko prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka.

Krampová-Karrenbauerová, bývalá premiérka spolkovej krajiny Sársko a súčasná ministerka obrany (od júla 2019), vystriedala Merkelovú na čele CDU v decembri 2018 a bola vnímaná ako jej možná nástupkyňa vo funkcii kancelárky, ktorou však zostáva do volieb v roku 2021 Merkelová.

V pondelok (10. februára) však Krampová-Karrenbauerová oznámila, že sa o post kancelárky v spolkových voľbách v roku 2021 nebude uchádzať, pričom odstúpi aj z postu predsedníčky CDU.

Strana by si lídra svojej kandidátky pre voľby v roku 2021 mala vybrať do leta tohto roka. Nový líder by mal následne prevziať post šéfa CDU.