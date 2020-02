Boris Johnson spravil pre zjednotenie Írska viac ako IRA. Presadí Sinn Féin referendum?

Rozhodol ľavicový program republikánov.

11. feb 2020 o 15:24 Matúš Krčmárik

DUBLIN, BRATISLAVA. Takú jednoduchú kampaň ešte nezažil, pochvaľoval si po víkende Darren O’Rourke, novozvolený poslanec írskeho parlamentu za ľavicovú republikánsku stranu Sinn Féin. „Ľudia mi otvorene hovorili o svojej frustrácii. Majú pocit, že tvrdo pracujú a nič z toho nemajú,“ povedal pre denník Times.

Spomínal príbeh ženy, ktorá mu rozprávala, ako s manželom pre prácu cez týždeň nevidia svoje deti a dávajú si to za vinu. Cez víkend zas nemajú peniaze na to, aby si spoločný čas poriadne užili. A manžel si v poslednom roku dovolil zájsť do baru len trikrát.

Sinn Féin je strana, ktorá desaťročia fungovala ako politické krídlo Írskej republikánskej armády (IRA), stále má v programe zjednotenie Írska, ale tieto témy v kampani nedominovali.

Tridsiatnici žijúci u rodičov

Najviac hlasov vo víkendových voľbách získala vďaka ľavicovým témam, ktorými sa odlišovala od dvoch hlavných stredopravých strán Fianna Fáil a Fine Gael.

Tie vznikli ešte v 20. a 30. rokoch minulého storočia, keď sa rozdelili na základe opačných pozícií v občianskej vojne. Odvtedy sa striedali pri moci, pričom obe sú stredopravé.

„Prieskumy ukázali, že ľudí najviac trápilo zdravotníctvo, problémy s bývaním, dôchodky. Tieto problémy riešila v program Sinn Féin,“ hovorí pre SME írska novinárka Sally Haydenová. „Mnohí moji priatelia, tridsiatnici s prácou a rodinou, stále žijú so svojimi rodičmi.“