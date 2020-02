Zomrel významný český filozof a ekológ Erazim Kohák

10. feb 2020 o 20:22 SITA

BRATISLAVA. Cez víkend zomrel vo veku 86 rokov významný český filozof a ekológ Erazim Kohák.

Krátko po Nežnej revolúcii v roku 1989 patril k významným členom českého ekologického hnutia, a už vtedy hovoril o tom, že ľudstvo sa musí uskromniť, ak chce na tejto planéte prežiť a nezničiť ju.

Angažoval sa aj v politike, bol dlhoročným členom Českej strany sociálno demokratickej (ČSSD), hoci k Milošovi Zemanovi, ktorý bol v rokoch 1993 až 2001 predsedom ČSSD a dnes je českým prezidentom, mal dlhodobo výhrady.



Obaja rodičia Erazima Koháka prežili 2. svetovú vojnu v nacistických koncentračných táboroch.

Po nástupe komunistov emigrovali s vtedy 14-ročným synom do Spojených štátov, kde sa všetci traja najskôr živili ako robotníci. Erazim Kohák neskôr vyštudoval Yaleovu univerzitu, stal sa vysokoškolským profesorom a tiež evanjelickým farárom.



V akademickej činnosti pokračoval aj po návrate do Československa, kde začal krátko po revolúcii prednášať na pražskej Karlovej univerzite. Bol okrem iného členom Rady Českej televízie a v roku 2004 neúspešne kandidoval do Senátu, hornej komory českého parlamentu.



Kohák sa angažoval aj v ekologických mimovládnych organizáciách ako Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) a Hnutí Duha.



Napísal desiatky filozofických diel, okrem iných Človek, dobro a zlo (1994), Sprievodca po demokracii (1997) či Pútnik po hviezdach (2001).