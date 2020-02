Holandský parlament začal vyšetrovať zahraničné financovanie mešít

Vláda záväzok obmedziť zahraničné financovanie zahrnula aj do koaličnej zmluvy.

10. feb 2020 o 13:43 TASR

AMSTERDAM. Špeciálna parlamentná komisia, ktorá bola zriadená na vyšetrovanie zahraničného financovania mešít a islamských škôl v Holandsku, začne v pondelok sériu vypočúvaní na objasnenie tejto záležitosti.

Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.

Vystúpi aj šéf spravodajskej služby

Podľa vyjadrení šéfa parlamentnej komisie Michela Roga, poslanca koaličnej strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA), holandský parlament diskutuje o tejto problematike už dlhé roky, aj napriek tomu však "veľa vecí zostáva nejasných".

"Komisia chce získať informácie o tom, aké účinné kroky podniknúť na zastavenie týchto vplyvov," uviedol Rog vo vyjadrení pre médiá.

Spresnil, že vyšetrovacia komisia bola zriadená na základe zistení, o ktorých informovala televízna relácia Nieuwsuur verejnoprávnej televízie NOS a podľa ktorých vláda zatajovala informácie o tom, koľko peňazí zo zahraničia tajne smeruje na účty holandských mešít.

Pred parlamentnou komisiou vystúpi šéf holandskej spravodajskej služby AIVD, odborníci na terorizmus, poprední imámovia z mešít a tiež starostovia niektorých miest, v ktorých sa mešity vyskytujú.

Majú to aj v koaličnej dohode

Ako však vo svojej relácii upozornila televízna stanica NOS, na výsluch nebol pozvaný nikto z personálu saudskoarabského alebo kuvajtského veľvyslanectva.

Vláda do svojej koaličnej dohody z roku 2017 zahrnula aj záväzok obmedziť zahraničné financovanie mešít a islamských škôl v Holandsku. To však podľa vlaňajšieho vyhlásenia ministra sociálnych záležitostí Woutera Koolmeesa nestačí a vláda by mala urobiť oveľa viac.

Podľa údajov DutchNews.nl v Holandsku pôsobí v súčasnosti najmenej 30 islamských organizácií, ktoré sú napojené na financovanie zo štátov Perzského zálivu, čo znamená milióny eur len z Kuvajtu a Saudskej Arábie.