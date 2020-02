Sabine aj Ciara, jedna búrka má dve mená

Búrka nazýva sa v rôznych krajinách inak.

9. feb 2020 o 14:30 ČTK

BERLÍN. Búrka, ktorá sa prihnala na západ Európy, sa v rôznych krajinách volá inak. V Nemecku je to Sabine, v Británii, Holandsku alebo Írsku Ciara.

Agentúra DPA v tejto súvislosti píše, že od roku 2002 si ľudia môžu názvy tlakových níž a výš za poplatok "rezervovať" u Ústavu meteorológie berlínskej Slobodnej univerzity.

Objednať si meno pre tlakovú výš stojí asi 356 eur, pre níž necelých 237 eur. Tento rok nesú níže ženská mená, názov súčasnej búrky pochádza od Sabine Kaufmannovej. Žiadne podrobnosti o nej meteorologický inštitút Slobodnej univerzity nezverejnil.

S menom Ciara prišiel britský meteorologický ústav. Odborníci vyberajú pre búrky jednoduchá mená, aby to uľahčilo komunikáciu s verejnosťou.

V Nemecku s nápadom dávať tlakovým nížam a výšam mená prišla v roku 1954 vtedajšia študentka a neskoršie hlásateľka predpovede počasia na verejnoprávnej televízii ZDF Karla Wegeová. Navrhla, aby níže niesli ženské mená, výše mužské.

Tento zvyk sa udržal do roku 1998, kedy narazil na odpor feministiek. V reakcii na to meteorológovia používanie mužských a ženských mien striedajú. V rokoch s párnym letopočtom, teda aj v roku 2020, sa budú níže volať po ženách, výše po mužoch. Budúci rok to bude zase naopak.