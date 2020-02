Švajčiari sa v referende môžu vyjadriť k diskriminácii LGBT komunity

Podľa prieskumov ľudia podporia nový zákon zakazujúci diskrimináciu osôb na základe ich sexuálnej orientácie.

9. feb 2020 o 13:36 SITA

BERLÍN. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu koná referendum týkajúce sa diskriminácie ľudí na základe ich sexuálnej orientácie.

Švajčiarsky parlament odobril krok vedúci k rozšíreniu zákona, ktorý zakazuje rasovú diskrimináciu. Poslanci chcú zakázať verejne očierňovať, diskriminovať alebo šíriť nenávisť voči ľuďom pre ich sexuálnu orientáciu.

Oponenti však tvrdia, že by tak došlo k porušeniu slobody prejavu a získali dostatok podpisov na konanie referenda. Podľa prieskumov ľudia podporia nový zákon. Výsledky by mali byť známe ešte dnes.



Švajčiarsko organizuje referendá niekoľkokrát ročne, vďaka čomu môžu voliči priamo zasahovať do politiky.