Pomohli výsadkárom po atentáte na Heydricha, v Česku ich svätorečili

Pravoslávna cirkev svätorečila Vladimíra Petřeka, Václav Čikla a Jana Sonnevenda.

9. feb 2020 o 9:50 TASR

PRAHA. Česká pravoslávna cirkev má nových mučeníkov - duchovných, ktorí za druhej svetovej vojny ukryli v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe československých parašutistov vrátane Jana Kubiša a Josefa Gabčíka, informuje spravodajský server Českej televízie (ČT).

Poskytli úkryt parašutistom, a preto ich pravoslávna cirkev teraz svätorečila: Vladimír Petřek, Václav Čikl a Jan Sonnevend spolupracovali s parašutistami, ktorí v roku 1942 podnikli útok na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, približuje webový portál ČT24.

Práve oni ukryli výsadkárov v krypte kostola, kde ich o niekoľko týždňov neskôr chytilo gestapo. A práve v tomto chráme boli v sobotu Petřek, Čikl a Sonnevend za svoje hrdinstvo v odboji svätorečení, uvádza Česká televízia.

"Sú stelesnením všetkého, čo človek má mať k dokonalosti. Boli to vlastenci a to, čo hovorili, neboli len slová bez obsahu, ale dokázali to svojimi činmi," vysvetľuje na internetovej stránke ČT dôvody svätorečenia troch odbojárov súčasný duchovný Chrámu sv. Cyrila a Metoda Václav Ježek.

Petřek ako tamojší kaplán, Čikl ako farár a Sonnevend ako predseda starších českej pravoslávnej cirkvi boli dôležitými spolupracovníkmi Kubiša, Gabčíka a ďalších piatich odbojárov práve preto, že im poskytli posledný úkryt pred ich vyzradením a aktívne sa podieľali na ich zásobovaní potravinami i oblečením, píše ČT24.