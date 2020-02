Írsko a Britániu zasiahnu silné búrky, v Nemecku sa očakáva orkán

Mestá sa pripravujú na vyčíňanie počasia.

8. feb 2020 o 22:29 TASR

LONDÝN, DUBLIN, BERLÍN. V Írsku a Británii sa v nedeľu s príchodom búrky Ciara, ktorá sa presúva sponad Atlantického oceánu smerom k Európe, očakáva silný vietor a veľké množstvo zrážok.

Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.

Írska meteorologická služba varovala pred extrémne silným vetrom a záplavami, ktoré môžu v sobotu zasiahnuť pobrežné oblasti na severozápade krajiny. Počas víkendu sa má búrka následne prehnať severnou Európou.

Hrozia obmedzenia

Podľa britskej meteorologickej služby Met Office môže v nedeľu dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré sa budú týkať vlakovej, osobnej aj leteckej dopravy. Obmedzenia v cestovných poriadkoch už avizovali viaceré tamojšie železničné spoločnosti. Je potrebné počítať aj so škodami na budovách, poletujúcimi časťami trosiek a výpadkami elektrického prúdu, upozornila služba Met Office.

Belgický Kráľovský meteorologický inštitút (IRM) vydal na nedeľu varovanie pred silným vetrom a upozornil na hroziace vážne škody v celej krajine, informovala tlačová agentúra Belga. Búrka Ciara má do Belgicka doraziť v nedeľu o 10.00 h a trvať by mala 24 hodín. V nedeľu popoludní sa očakáva vietor s rýchlosťou do 80-100 kilometrov za hodinu, pričom v noci na pondelok sa ešte viac zosilní.

V Nemecku sa v nedeľu očakáva príchod orkánu Sabine, ktorý sa má prehnať celou krajinou. Orkán majú podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) pocítiť v nedeľu doobeda najprv ľudia žijúci v okolí Severného mora. V priebehu dňa sa orkán sprevádzaný silnou búrkou, lejakmi a prudkým vetrom rozšíri na celé severné Nemecko a zasiahne aj stred krajiny.

Najväčšia sila

V strednej časti Nemecka búrka dosiahne najväčšiu silu v noci na pondelok a na juhu krajiny v skorých ranných hodinách v pondelok, povedal Sebastian Altnau z DWD. Rýchlosť vetra môže na najvyššom vrchu Brocken v stredohorí Harz v Sasku-Anhaltsku, na Feldbergu v pohorí Schwarzwald v Bádensku-Württembersku, ako aj na alpských vrcholoch dosiahnuť až 140 kilometrov za hodinu, dodal Altnau.

Na vyčíňanie počasia sa pripravuje aj nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn. Personál železníc je pripravený na možné škody, ako napríklad zničené vedenia či prevrátené stromy. V nasadení budú mobilné tímy vybavené reťazovými pílami, ktoré budú uvoľňovať neprejazdné koľajnice. Deutsche Bahn navyše pasažierom ponúkla aj v súvislosti s nepriaznivým počasím možnosť bezplatne si stornovať zakúpený cestovný lístok.

Medzinárodné letisko vo Frankfurte nad Mohanom oznámilo, že situáciu pozorne monitoruje. Na pondelkovú noc vydali vo Frankfurte zákaz lietania. Očakávaná búrka môže obmedziť aj leteckú prevádzku na berlínskych letiskách Tegel a Schönefeld.

Viaceré veľké mestá v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zrušili pondelňajšie vyučovanie na školách.