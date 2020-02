Michal Šimečka pre SME: S kotlebovcami sa v Bruseli nechce spojiť ani najkrajnejšia pravica

Pred týždňom ste v europarlamente hlasovali za brexitovú dohodu, hoci patríte k odporcom odchodu Britov z Európskej únie. Aké argumenty napokon prevážili, keď ste sa rozhodli dohodu podporiť?

Nikdy som si nepomyslel, že budem raz ako europoslanec hlasovať za odchod Veľkej Británie. Z mojej strany to bolo sčasti osobné, šesť rokov som študoval v Británii, pre mňa to vždy bola Európa a naďalej bude.

V tej chvíli sme sa však mali rozhodnúť medzi dohodou o vystúpení, ktorá znamená riadený odchod, a neriadeným brexitom, ktorý by znamenal chaos, okamžité pretrhnutie obchodných či dopravných väzieb, a veľké ekonomické škody. A ten by nastal, ak by sme dohodu odmietli. Hlasoval som teda za čo najmenšie škody.

Do konca tohto roka máme prechodné obdobie, na jeho konci by mala prísť dohoda o budúcich vzťahoch. Podobne ako ja uvažovala väčšina europoslancov, napokon, brexitová dohoda presvedčivo prešla. Potom nastal veľmi dojímavý moment, neviem, či ste to sledovali.

Keď zostávajúci europoslanci zaspievali odchádzajúcim Britom pieseň Auld Lang Syne?

Áno. Mám pocit, že to bol nápad mojich britských kolegov z frakcie Obnovme Európu. Dokonca rozdali nám text piesne na papieri, kedže je pomerne ťažký.

Asi pre každého, kto neovláda škótčinu.

Áno, je to škótska pieseň o odlúčení a opätovnom stretnutí. Mnohí kolegovia v tej chvíli plakali.

Zato Nigel Farage (líder Strany brexitu, pozn. red.) a jeho spolustraníci odchádzali vysmiati.Čo by ste odkázali politikom, ktorí mali pocit, že brexit je dôvod na veľkolepú oslavu?