Nákazu koronavírusom potvrdili už aj u prvého Taliana

Prvý prípad nákazy koronavírusom zaznamenalo už aj Taliansko.

7. feb 2020 o 9:52 TASR

RÍM. Prvý prípad nákazy koronavírusom zaznamenali už aj u občana Talianska.

Výsledky testov v Ríme potvrdili vírus u muža, ktorý sa spolu so skupinou 56 talianskych študentov a podnikateľov vrátil z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je ohniskom nákazy.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA s odvolaním sa na talianske tamojšie zdravotnícke orgány, píše.

V Ríme leží aj čínsky pár

Infikovaného muža najprv previezli do karantény do vojenského zariadenia v Ríme a následne bol presunutý do nemocnice Spallanzani, ktorá sa špecializuje na infekčné ochorenia.

Tam sa u neho potvrdil výskyt koronavírusu. Pacient má mierne zvýšenú telesnú teplotu, uviedli zdravotníci.

V rovnakej nemocnici v talianskom hlavnom meste je hospitalizovaný aj čínsky manželský pár, u ktorého sa nákaza koronavírusom potvrdila pred ôsmimi dňami. Ďalšie osoby sú v nemocnici na pozorovaní.

Tridsaťpäť Talianov sa momentálne nachádza v karanténe na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá kotví v prístave japonského mesta Jokohama.

Dvadsaťpäť z nich sú členovia posádky, kapitánom lode je Neapolčan Gennaro Arma.

Diskriminácia Číňanov

V Bologni medzičasom došlo k "rasistickému útoku na dieťa čínskeho pôvodu", ktoré sa stalo terčom urážok a strkania, uviedol starosta mesta Virginio Merola s tým, že prípad bol nahlásený polícii.

Taliansky prezident Sergio Mattarella vo štvrtok na znak solidárnosti s čínskou komunitou v Taliansku navštívil školu v multikultúrnej štvrti Ríma Esquilin, do ktorej chodí množstvo čínskych žiakov.

Počas svojej návštevy varoval pred diskrimináciou Číňanov žijúcich v Taliansku.