Z kohútikov v indickej bytovke tiekol namiesto vody alkohol

O smradľavý mix piva, koňaku a rumu sa nedopatrením postarali úrady.

6. feb 2020 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Obyvatelia bytového domu v indickom štáte Kérala začiatkom týždňa zažili prekvapenie, keď im namiesto vody z kohútikov tiekol alkohol.

O smradľavý mix piva, koňaku a rumu vo vodovode sa nedopatrením postarali úrady. Tie totiž nechali neďaleko zakopať 6 000 litrov skonfiškovaného alkoholu, ktorý sa vsiakol do studne. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Súvisiaci článok Továrne vyčerpali takmer všetku vodu. Bulhari pri Sofii nemajú čo piť Čítajte

Spomínaný alkohol úrady zadržali na základe súdneho príkazu, uviedli tamojší predstavitelia. Z jamy, do ktorej ho dali, však cez pôdu presiakol do studne, ktorá napájala 18 bytov v činžiaku v okrese Thrissur.



Zapáchajúca hnedá tekutina obyvateľov odradila od pitia, nemohli sa pre ňu ani okúpať. "Deti nemohli ísť do školy a ich rodičia zase nemohli ísť do práce," povedal pre vysielanie BBC v hindčine majiteľ bytového domu Joshy Malyiekkal.



Obyvatelia domu sa obrátili na úrady so sťažnosťou a tie začali konať. Proces vyčistenia studne však bude podľa obyvateľov pravdepodobne trvať aj mesiac, a tak sa budú musieť spoľahnúť na úradné dodávky vody.

"Denne nám dodávajú zhruba 5 000 litrov vody, ale nie je to dosť na to, aby to pokrylo všetky rodiny v našej budove," vysvetlil Malyiekkal s tým, že studňa bola ich hlavným zdrojom vody.



Úrady situáciu pre BBC nekomentovali.



Štát Kérala drží v Indii nemilé prvenstvo - má najvyššiu spotrebu alkoholu v krajine.