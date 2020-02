Hovoria o zápachu Weimaru. Premiér podporený AfD sám končí

Kemmerich uvoľnil post, ktorý nečakal.

6. feb 2020 o 14:25 Matúš Krčmárik

ERFURT, BRATISLAVA. Thomas Kemmerich bol sám prekvapený, keď ho v stredu zvolili za durínskeho premiéra. Nečakala to on ani jeho strana, ktorá sa ledva dostala do miestneho parlamentu tejto nemeckej spolkovej krajiny.

Nemal totiž za sebou podporu poslancov, jeho strana Slobodná demokratická strana (FDP) získala v októbrových voľbách len päť percent hlasov. Voľbu v parlamente predsa vyhral, a to vďaka hlasom krajnej pravice z Alternatívy pre Nemecko (AfD).

Už vo štvrtok však oznámil, že funkcia premiéra je znovu voľná a jeho strana presadzuje nové krajinské voľby. Krátko po stredajšom hlasovaní sa pritom poslancov snažil presvedčiť, že by premiérom mohol byť.

Posmešky a výkriky