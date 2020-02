Senát Trumpa očistil. Ako sa zmení súboj o Biely dom?

Republikán Romney sa postavil proti prezidentovi.

6. feb 2020 o 19:41 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Kým americký prezident Donald Trump prirovnával impeachment k honbe na čarodejnice, pozornosť médií sa neraz obracala na jeho viceprezidenta Mika Pencea.

Ak by totiž Senát Trumpa skutočne uznal vinným, musel by americký prezident odstúpiť z funkcie, v ktorej by ho nahradil práve Pence.

Od začiatku však bolo viac ako pravdepodobné, že Senát, v ktorom majú prevahu Trumpovi republikáni, prezidenta podrží.

Pence sa preto na prebratie prezidentského úradu ani náznakom nepripravoval.

V stredu Senát Trumpa podľa očakávaní očistil od obvinení, pričom pre amerického prezidenta ide o dôležité politické víťazstvo.

Formálne majú teda Spojené štáty celý proces za sebou. Impeachment však môže ešte výrazne ovplyvniť Američanov pred prezidentskými voľbami, ktoré krajinu čakajú v novembri. Zamávať môže aj preferenciami republikánskych kandidátov.

Senát skresľuje, menšina zastupuje väčšinu

Ústavná žaloba na Trumpa mala dva články - prezident sa podľa nej v prvom rade dopustil zneužitia právomocí, keď žiadal cudziu vládu, aby začala vyšetrovať jeho politického rivala Joa Bidena a jeho syna.