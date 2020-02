Šéf WHO upozornil, že cestovné obmedzenia nie sú v boji s vírusom nevyhnutné

Čína čelí narastajúcej medzinárodnej izolácii.

3. feb 2020 o 14:30 TASR

ŽENEVA. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok v súvislosti s bojom proti novému koronavírusu, ktorý sa šíri z Číny, vyhlásil, že opatrenia "zbytočne zasahujúce do medzinárodného cestovania a obchodu" nie sú nevyhnutné.

Informovala o tom agentúra Reuters.

"Vyzývame všetky krajiny, aby implementovali rozhodnutia, ktoré sú založené na dôkazoch a sú dôsledné," povedal šéf WHO pred členmi výkonnej rady WHO.

Čína pre obmedzenia príletov na jej územie a odletov z jej územia, ako aj pre zákazy cestovania Číňanov do iných krajín čelí narastajúcej medzinárodnej izolácii.

V Číne bolo doteraz potvrdených 17 238 nakazených osôb vrátane zhruba 360 obetí. V ďalších 23 krajinách sa vyskytlo 151 prípadov a jedna osoba prišla o život na Filipínach.

Šéf WHO dodal, že ak by nebolo Číny a jej stratégie v boji s vírusom, počet prípadov by bol ešte omnoho vyšší.

Podľa riaditeľa WHO, medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskej Ženeve, je šírenie vírusu v zahraničí "minimálne a pomalé". Varoval však, že situácia sa môže zhoršiť.

Tedros Adhanom Ghebreyesus odsúdil kroky niektorých krajín, ktoré zamietli vstup cestujúcim, ktorých pasy boli vystavené v provincii Chu-pej - epicentre nákazy -, a kritizoval aj ďalšie opatrenia, ako napríklad zamietnutie víz či rušenie letov.

"Všetky tieto opatrenia vážne odporujú odporúčaniam WHO," povedal čínsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Li Sung.