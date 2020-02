Česi a Slováci evakuovaní z Číny príznaky vírusu podľa Vojtěcha nevykazujú

Slovákov a Čechov evakuoval z Francúzska do Prahy český vládny špeciál.

3. feb 2020 o 11:14 (aktualizované 3. feb 2020 o 11:29) TASR

Evakuačný let z Číny sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.(Zdroj: TASR/AP)

PRAHA. Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch v pondelok uviedol, že piati Česi a dvaja Slováci, ktorých v nedeľu letecky evakuovali z čínskeho mesta Wu-chan, sú v poriadku a nevykazuje symptómy koronavírusu, informovala TV Nova.

Vojtěch to povedal skoro ráno na mimoriadnom briefingu na pražskom Letisku Václava Havla, kam Čechov a Slovákov previezol český vládny špeciál Jak-40.

Česko pritom eviduje ďalších 105 českých občanov, ktorí sa chcú vrátiť z Číny do vlasti, informovala ČT24.

Títo ľudia sa podľa českého ministra zahraničných vecí nenachádzajú v ohnisku nákazy nového koronavírusu.

Nova uvádza, že evakuačný let z Číny sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.

Lietadlo Airbus A380, prenajaté Francúzskom, viezlo z Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie koronavírusu, dovedna 254 osôb z 30 prevažne európskych krajín, medzi nimi 65 Francúzov.

Let odštartoval z Číny v nedeľu ráno a v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu. Slovákov a Čechov následne evakuoval do Prahy český vládny špeciál Jak-40.

Slovákov odtiaľ previezli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde sa podrobili testom a bez ohľadu na ich výsledok budú 14 dní v karanténe.

Agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie francúzskej ministerky zdravotníctva Agnes Buzynovovej informovala, že symptómy vírusu vykazovalo až 36 pasažierov letu z Číny. Dvadsať z nich ponechali po medzipristátí vo Francúzku, kde absolvovali lekárske testy, ktorých výsledky by mali byť známe v priebehu pondelka. Zvyšných 16 pasažierov so symptómami previezli podľa AFP do ich vlastí.

Nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, si vyžiadal už vyše 360 životov a vyše 17.200 nakazených. Vo Francúzku dosiaľ evidujú šesť potvrdených prípadov nákazy.