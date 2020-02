Štrajkujúci zdravotníci v Hongkongu žiadajú uzavretie hraníc s Čínou

Zdravotnícky personál štrajkom reaguje na postoj pročínskeho vedenia.

3. feb 2020 o 8:23 TASR

Loď smeruje do prístavu Victoria v Hongkongu.(Zdroj: SITA/AP)

HONGKONG. Stovky hongkonských zdravotníckych pracovníkov v pondelok štrajkovali a žiadali uzavretie hraníc Hongkongu s Čínou s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.

Hongkonskí lekári a zdravotné sestry už v sobotu vyzvali na uzavretie hraníc so zvyškom Číny a rozhodli o tom, že svoju požiadavku budú presadzovať aj prostredníctvom štrajku.

Príslušnú výzvu hongkonskej vláde schválilo viac než 3000 zdravotných sestier a lekárov z novoutvorenej odborovej organizácie združujúcej zamestnancov nemocníc (HAEA).

Zdravotnícky personál štrajkom reaguje na postoj pročínskeho vedenia, ktoré úplné uzavretie hraníc odmieta.

Úrady tvrdia, že by to bolo diskriminujúce, škodlivé pre hospodárstvo a v rozpore s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Vedenie mesta uzavrelo niektoré hraničné priechody a počet príchodov sa od minulého týždňa znížil približne o 50 percent.

V Hongkongu zatiaľ potvrdili 15 prípadov nákazy koronavírusom. Mnohí z nakazených sa do krajiny dostali z pevninskej Číny, kde si tento vírus vyžiadal životy už viac ako 360 ľudí.

Obyvatelia Hongkongu si stále pamätajú smrtiacu epidémiu ochorenia SARS, za ktorým stojí iný typ koronavírusu. Tá si v rokoch 2002-2003 vyžiadala v Hongkongu takmer tri stovky životov a vyše 1700 nakazených.

Napätie okolo šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV zvýšilo nespokojnosť Hongkončanov s miestnou vládou, ktorej popularita je po mesiacoch prodemokratických protestov na rekordne nízkej úrovni.