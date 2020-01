Briti brzdili väčšiu integráciu. Európska únia bez nich bude inou úniou

Briti odchádzajú po 47 rokoch.

31. jan 2020 o 20:18 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Až do piatka je síce Veľká Británia členom Európskej únie, no jej presun do úzadia bol jasný už od referenda, v ktorom britskí voliči v júni 2016 rozhodli o vystúpení.

Vidno to bolo už v septembri toho roka, keď sa v Bratislave stretli lídri 27 členských štátov, čerstvú britskú premiérku Theresu Mayovú na stretnutie o budúcnosti Únie nepozvali.

Odvtedy sa viackrát stalo, že Mayová musela opustiť rokovaciu miestnosť na summitoch, keď sa začalo hovoriť o budúcnosti bez Británie. Legendárnym sa stalo video, na ktorom sa európski štátnici vítali ako starí známi, kým Mayová ostala osamelá.

Definitívny koniec snahy Británie o zasahovanie do európskych záležitostí nastal v septembri, keď nový britský premiér Boris Johnson svojim podriadeným prikázal, aby už na rokovania do Bruselu ani nechodili. Londýn nevymenoval svojho zástupcu ani v novej Európskej komisii.

Rozísť sa je ťažké, ak to netrvá tri roky

"Rozísť sa je vždy ťažké," komentoval situáciu bruselský magazín Politico. "Okrem prípadov, keď rozchádzanie trvá tri roky a 221 dní, v tom prípade sa to stane prirodzenou činnosťou."

Zjednodušene povedané, s britským vkladom sa pri zásadných rokovaniach nepočítalo už niekoľko rokov. Európska únia od bratislavského summitu hľadá vlastné smerovanie po brexite a púšťa sa aj do vecí, ktoré Londýn doteraz odmietal.

Do tejto kategórie spadajú čoraz konkrétnejšie úvahy o spoločnej európskej obrane, kým Briti vždy viac zdôrazňovali význam NATO.

Briti zas vždy presadzovali rozširovanie Únie o ďalších členov, no na jeseň Francúzsko s Holandskom a Dánskom zablokovali otvorenie rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom.

Do týchto rozhovorov sa však už Británia nezapájala. Išlo o budúcnosť spolku a na tej sa Briti nebudú zúčastňovať, aj keď sa stále hovorí o možnosti, že ak by Londýn chcel, mohol by sa v budúcnosti vrátiť do Únie.

Už bez výnimiek

"Brexit je zlyhaním Európskej únie," napísal v stredu na twitteri Guy Verhofstadt, europoslanec za liberálnu frakciu Obnovme Európu, ktorý pri rokovaniach o britskom odchode zastupuje Európsky parlament.