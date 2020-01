Taliansko potvrdilo prvé nákazy novým vírusom

Japonsko a USA neodporúčajú cestovať do Číny.

31. jan 2020 o 9:08 TASR

TOKIO, WASHINGTON, RÍM. Japonsko sa v piatok pridalo k rastúcemu počtu krajín, ktoré svojim občanom odporučili necestovať do Číny vzhľadom na šírenie nového koronavírusu.

Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Japonsko neodporúča letieť do Číny

Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu uviedlo, že okrem doteraz platného varovania pred cestami do provincie Chu-pej, kde leží epicentrum nákazy - mesto Wu-chan -, by japonskí občania nemali vôbec cestovať do Číny, ak to nie je nevyhnutné.

Rezort v aktualizovanom upozornení pre cestujúcich poukázal na obavy z ďalšieho šírenia nákazy, ako aj na to, že Spojené štáty a iné krajiny vrátane európskych už podnikli podobné opatrenia.

Súvisiaci článok Výletná loď bola niekoľko hodín v karanténe, koronavírus nepotvrdili Čítajte

V Japonsku sa objavilo 14 potvrdených prípadov infekcie vrátane dvoch, pri ktorých došlo k prenosu nákazy z človeka na človeka.

Čína v piatok v najnovšej bilancii oznámila, že v krajine sa dosiaľ vyskytlo 9692 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom 2019-nCoV, pričom počet úmrtí sa výrazne zvýšil na 213.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyhlásila v súvislosti s týmto vírusom stav globálnej zdravotnej núdze.

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok večer vyzvalo občanov Spojených štátov, aby "necestovali" do Číny. Úroveň výstrahy pre cestujúcich do tejto krajiny zvýšilo na najvyšší štvrtý stupeň s tým, že americkí občania v Číne by tiež mali zvážiť odchod z krajiny "komerčnými prostriedkami".

Vírus potvrdili u čínskych turistov v Ríme

Talianska vláda vo štvrtok večer oznámila, že pozastavuje všetky lety medzi Talianskom a Čínou po tom, ako lekári potvrdili pozitívne testy na nový koronavírus u dvoch čínskych turistov v Ríme.

"Myslíme si, že sme prvou krajinou EÚ, ktorá podnikla takéto preventívne opatrenie," uviedol premiér Giuseppe Conte, ktorého citovala agentúra AFP.

Turistov, podľa správ manželov, umiestnili do izolácie v ústave pre infekčné choroby v talianskej metropole. Polícia súčasne uzavrela izbu v hoteli v centre mesta, kde boli ubytovaní, a ďalších čínskych turistov z rovnakej skupiny dovolenkárov testujú na vírus.

Úrady okrem toho zisťujú trasu pohybu oboch nakazených v Taliansku. Predpokladá sa, že pred týždňom pricestovali do Milána.