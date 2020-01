Šance Trumpa a demokratov sú podľa prieskumu vyrovnané

Najväčšie šance poraziť Trumpa má Joe Biden.

27. jan 2020 o 19:39 SITA

BRATISLAVA. Necelých deväť mesiacov pred americkými prezidentskými voľbami sa nedá spoľahlivo povedať, či má vyššie šance na zvolenie súčasný prezident Donald Trump, alebo jeho demokratický protikandidát.

Ako zistili v januárovom prieskume denník The Washington Post a televízia ABC News, rozdiely v percentuálnej podpore voličov medzi Trumpom a možnými demokratickými kandidátmi sú tak malé, že sa všetky zmestia do štvorpercentnej odchýlky spoľahlivosti.

Najväčšie šance poraziť Trumpa a zabrániť tak jeho znovuzvoleniu má podľa tohto prieskumu bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý by v súboji s aktuálnym prezidentom získal 50, zatiaľ čo Trump 46 percent hlasov registrovaných voličov.



Na druhom mieste medzi demokratmi je podľa The Washington Post a ABC News bývalý starosta New Yorku Mike Bloomberg. Ten by Trumpa porazil so ziskom 49 oproti 46 percentám.



Nasleduje senátor Bernie Sanders, ktorý by v súboji so súčasným prezidentom získal 49 a Trumpovi by pripadlo 47 percent hlasov, a senátorka Amy Klobuchar, ktorá by získala 48 oproti Trumpovým 47 percentám.



Remízou 48 ku 48 percentám by sa podľa tohto prieskumu skončil súboj medzi Trumpom a senátorkou Elizabeth Warren, a prehrou demokratov by sa skončil duel medzi Trumpom a Peteom Buttigiegom. Trump by v takomto prípade získal 48, Buttigieg 45 percent.



Hoci podľa tohto i iných prieskumov majú o niečo vyššiu šancu na zvolenie demokratickí kandidáti než Trump, väčšina Američanov si aj tak myslí, že v tohtoročných voľbách opäť zvíťazí súčasný prezident.



Víťazstvo Trumpa tipuje 49 percent Američanov, to, že vyhrá demokratický kandidát, si myslí len 43 opýtaných.