Trump údajne ponúkol pomoc Ukrajine, ak spustí vyšetrovanie rivalov

Právnik prezidenta USA uviedol, že sa v Boltonovi zmýlil.

27. jan 2020 o 12:22 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump chcel nechať vojenskú pomoc Ukrajine zmrazenú, až kým mu nepomôže s vyšetrovaním jeho demokratických rivalov.

V koncepte svojej novej knihy The Room Where It Happened; A White House Memoir, ktorá by mala vyjsť 17. marca, to tvrdí jeho bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Jeho tvrdenie, o ktorom informovali denník The New York Times a agentúra The Associated Press (AP), spochybňuje obhajobu, ktorú ponúkol Trump a jeho právny tím v rámci procesu impeachmentu v Senáte amerického Kongresu a zároveň prispieva k tlaku na senátorov, ktorí tento týždeň rozhodnú, či Boltona predvolať na vypočúvanie.

Bolton je ochotný vypovedať napriek zákazu

Bolton, ktorý opustil Biely dom deň predtým, ako prezident 11. septembra uvoľnil vojenskú pomoc Ukrajine, sa už skôr vyjadril, že je ochotný vypovedať, a to aj napriek tomu, že Trump zakázal svojim poradcom spolupracovať s vyšetrovaním.

V Senáte dominujú republikáni a demokrati potrebujú, aby s k nim minimálne štyria v hlasovaní pridali, aby mohli dosiahnuť povolenie výpovedí svedkov.

To sa v ostatných dňoch podľa AP zdalo nepravdepodobné a nie je jasné, či správy o Boltonovej knihe zmenia u republikánskych senátorov názor.

Šéf demokratov: Bolton má dôkazy

Biely dom neodpovedal na žiadosť o vyjadrenie a nekomentoval ho ani šéf republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell, píše AP.

Trumpov osobný právnik Rudy Giuliani sa vyjadril, že sa v Boltonovi zmýlil, keď si myslel, že je zodpovedný.

Demokrati naopak správu využili, aby vytvorili väčší tlak na svojich republikánskych kolegov.

"John Bolton má dôkazy. Je na štyroch senátnych republikánoch, aby zabezpečili, že John Bolton, Mick Mulvaney a ďalší s priamymi znalosťami konania prezidenta Trumpa budú vypovedať počas súdneho procesu v Senáte," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter šéf demokratickej senátnej menšiny Chuck Schumer.

Boltonova poradkyňa Sarah Tinsley uviedla, že pred niekoľkými týždňami dali kópiu knihy Bielemu domu na kontrolu pred vydaním a nikomu inému ju neposkytli.

Jeho právnik Charles J. Cooper následne skritizoval Biely dom za to, že umožnil zverejnenie úryvkov z knihy.

Kauza Biden

Impeachment Trumpa pozostáva z dvoch bodov obžaloby. Prvým je zneužitie právomocí, ktorého sa Trump podľa demokratov a Snemovne reprezentantov dopustil tým, že v júlovom telefonáte nútil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie údajných nezrovnalostí okolo pôsobenia Huntera Bidena v tejto krajine.

Ide o syna bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do tohtoročného prezidentského súboja.

Druhým bodom obžaloby je bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa Trump údajne dopustil tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.