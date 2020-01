SARS bol rýchly, MERS viac zabíjal. Nový koronavírus môže byť aj vo Viedni

Nakazených je len v Číne okolo dvetisíc ľudí.

26. jan 2020 o 18:03 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Prvý koronavírus SARS vystopovali k cibetkám a aj keď sa šíril rýchlo, tak rýchlo zo sveta aj vymizol.

Blízkovýchodný MERS zase rozšírili kýchajúce ťavy a nakazení mali len tretinovú šancu na prežitie.

Nový koronavírus sa z čínskeho mesta Wu-chan rozšíril do najmenej desiatich ďalších krajín, prvé podozrenie hlási už aj nemocnica vo Viedni. Letušku, ktorá priletela z Číny, testujú na izolovanom oddelení. Nakazených je zrejme viac ako dvetisíc ľudí, obetí je zatiaľ 56.

Lekári však upozorňujú, že skutočný rozmer nového koronavírusu ešte nepoznáme. Vírus je podľa čínskych úradov infekčný už aj v čase, keď človek nepociťuje žiadne symptómy. Čína tiež hovorí o tom, že jeho schopnosť prenosu sa vyvíja.

SARS zastavili, MERS nie

V novembri 2002 prekvapil v čínskom Kuang-tungu doktorov atypický zápal pľúc. O tri mesiace neskôr už neznámy koronavírus zachytili vo Vietname. Kým šírenie nového vírusu oznámili úrady Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), vírus SARS už dostalo viac ako tristo ľudí.

Epidémia vtedy vystrašila svet – vírus sa rozšíril do 29 krajín a do júla 2003 naň ochorelo 8098 ľudí. Ľuďom spôsoboval horúčku, bolesť hlavy a zápal pľúc spojený so zlyhávaním orgánov.