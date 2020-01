Netanjahu: Trumpov mierový plán pre Blízky východ bude "historický"

Je to skvelý plán. Je to plán, ktorý by naozaj fungoval, tvrdí Trump.

26. jan 2020 o 7:18 TASR

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.(Zdroj: TASR/AP)