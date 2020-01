Thajské úrady omylom vydražili auto aj s drogami

Tabletky yaba našiel automechanik v škatuliach v tajnej priehradke za nárazníkom automobilu.

25. jan 2020 o 18:44 SITA

BRATISLAVA.Thajské úrady omylom vydražili auto, v ktorom boli ukryté drogy. Ako informuje spravodajský portál BBC, kupujúci zaplatil 586-tisíc bahtov (v prepočte zhruba 17 400 eur) za automobil Honda CR-V, ktorý zadržali vlani počas protidrogovej akcie a následne ho dali do dražby.

Keď ho však dal do autoservisu, mechanik našiel v nárazníku ukrytých 94-tisíc tabliet. Úrady sa na základe prípadu do budúcnosti zaviazali vykonávať starostlivejšie kontroly.



Generálny tajomník kancelárie thajského Úradu pre kontrolu narkotík (ONCB) Niyom Termsrisuk ubezpečil, že v súlade s predpismi kontrolujú každé vozidlo a ani to uvedené nebolo výnimkou, no zamestnanci počas prehliadky nič nenašli. "Zrejme preto, že tabletky boli dobre ukryté," povedal pre Bangkok Post.





Tabletky yaba, ktoré sú zmesou metamfetamínu a kofeínu, našli v škatuliach v tajnej priehradke za nárazníkom automobilu. Keď pritom auto vlani zadržali, našli 100-tisíc takýchto tabliet priamo na zadnom sedadle.



Podľa Termsrisuka nájdené drogy pridajú k prípadu a mechanika i nového majiteľa za spoluprácu odmenia.