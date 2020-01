Peking zrejme Číňanom zakáže vycestovať do zahraničia

USA pošlú po Američanov do Wu-chanu lietadlo.

25. jan 2020 o 16:55 TASR

PEKING. Čínska vláda sa mala dohodnút na tom, že svojím občanom zakáže vycestovať do zahraničia.

Informoval o tom portál denníka New York Times.

Opatrenie súvisí so snahou úradov dostať pod kontrolu nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS, ktorý sa šíri v Číne, no zaznamenali ho aj vo viacerých ďalších krajinách.

Vnútroštátne obmedzenia

Čínske hlavné mesto Peking okrem toho od nedele dočasne pozastaví prímestskú autobusovú dopravu.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.

Všetka "cestná osobná doprava" z a do Pekingu bude od nedele pozastavená, píše čínsky denník Žen-min ž'-pao (Ľudový denník) odvolávajúc sa na požiadavky vyplývajúce z potreby "prevencie a kontroly" vírusu.

Čína v sobotu pridala ďalších päť lokalít na zoznam miest, v ktorých platia obmedzenia v mestskej hromadnej doprave.

Tieto opatrenia doposiaľ zasiahli najmenej 56 miliónov obyvateľov v 18 mestách.

Obmedzenia sa týkajú aj osláv lunárneho Nového roka, ktoré sa začali v sobotu.

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa domnieva, že Čína dokáže v boji s vírusom "zvíťaziť".

Vyjadril sa takto v sobotu na zasadnutí politbyra komunistickej strany. Uviedol pritom, že pokiaľ v krajine panuje "neochvejná dôvera a spolupráca" a fungujú isté precízne opatrenia, tak "budeme určite schopní túto bitku vyhrať".

Si Ťin-pching však zároveň varoval, že vzhľadom na rýchle šírenie vírusu čelí Čína naozaj závažnej situácii a práve preto "je nevyhnutné posilniť centralizované a jednotné vedenie ústredného výboru (vládnucej komunistickej strany)."

USA pošlú lietadlo

Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) medzičasom informoval, že USA chystajú na nedeľu charterový let, ktorým chcú do vlasti priviesť amerických občanov a diplomatov z mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy.

WSJ s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že na palube lietadla by malo byť asi 230 ľudí vrátane diplomatov z miestneho konzulátu USA ako aj iných amerických občanov s rodinami.

Denník dodal, že Washingtonu sa v rámci rokovaní podarilo v ostatných dňoch dostať na takýto let súhlas čínskeho ministerstva zahraničných vecí a ďalších úradov. USA zároveň podľa zdroja WSJ plánujú dočasne zatvoriť svoj konzulát vo Wu-chane.

Koronavírus z Číny

Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša aj z človeka na človeka. Dosiaľ mu podľahlo 41 ľudí a viac ako 1300 ľudí ním vo viacerých krajinách nakazilo. Zo samotnej Číny hlásia vyše 1200 potvrdených prípadov.

Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA, informuje stanica BBC. Tri prípady nákazy, prvé v Európe, potvrdili v piatok aj vo Francúzsku.

Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v 11-miliónovom meste Wu-chan, odkiaľ sa vírus rozšíril aj do viacerých ďalších ázijských krajín.