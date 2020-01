OSN: Svet čelí kríze vzdelávania, do školy nechodí 258 miliónov detí

Na svete je asi 770 miliónov negramotných dospelých, pričom väčšinu z nich tvoria ženy.

25. jan 2020 o 14:44 SITA

NEW YORK. Svet čelí "alarmujúcej" kríze vzdelávania, upozornila zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Amina Mohammed. Poukázala pritom na 258 miliónov detí do 17 rokov, ktoré nechodia do školy.



Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania tiež na pôde Valného zhromaždenia OSN zdôraznila, že na svete je asi 770 miliónov negramotných dospelých, pričom väčšinu z nich tvoria ženy.



Situácia je pritom podľa nej alarmujúca nielen preto, že milióny ľudí nedostávajú vzdelanie, a nikdy ho nedostali, ale aj preto, že mnohé deti, mladí ľudia a dospelí sa síce zúčastňujú na vzdelávaní, no neučia sa.

Bývalý britský premiér Gordon Brown, ktorý je špeciálnym vyslancom OSN pre vzdelávanie, je podľa vlastných slov naďalej šokovaný tým, že viac ako 400 miliónov detí nadobro odchádza zo školy vo veku 11 alebo 12 rokov.

Jedným z dôvodov, prečo je situácia taká vážna, je podľa neho skutočnosť, že 75 miliónov detí žije v krízových oblastiach, kde nemôžu chodiť do školy alebo museli svoje vzdelávanie prerušiť.



Cieľom OSN pre rok 2030 je "zabezpečiť inkluzívne a kvalitné vzdelávanie pre všetkých a podporovať celoživotné vzdelávanie".