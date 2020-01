V nemeckom Rot am See sa opäť strieľalo

Okolnosti tohto prípadu sú zatiaľ nejasné.

25. jan 2020 o 14:38 TASR

ROT AM SEE/GUGLINGEN.V mestečku Rot am See v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, kde muž v piatok zastrelil v miestnej reštaurácii šiestich ľudí, v sobotu opäť padli výstrely.

Oznámila to na Twitteri polícia v Aalene.

Hlásenie o streľbe dostala polícia okolo 10.45 h. Po príchode na miesto sa ukázalo, že v jednom z bytov sa zabarikádoval muž. Príslušníkom špeciálnej zásahovej jednotky (SEK) sa ho zakrátko podarilo zadržať.

K zraneniu ďalších osôb nedošlo. Bezprostredne nebolo známe, či sobotňajší prípad súvisí s piatkovou streľbou, pri ktorej 26-ročný nemecký občan zavraždil tri ženy a troch mužov patriacich k jednej rodine.

Naďalej kritický je stav 68-ročného zraneného muža.

Podozrivého ešte v piatok vypočuli, no motív jeho činu stále nie je známy. Strieľal zo zbrane, ku ktorej mal ako člen streleckého klubu zbrojný preukaz.

V Bádensku-Württembersku došlo niekoľko hodín po streľbe v Rot am See k ďalšej tragédii. O život pri nej prišiel na statku neďaleko mesta Güglingen 15-ročný chlapec, ktorý mal na tele bodné rany. Jeho otca a brata previezli takisto s bodnými zraneniami do nemocnice.

Okolnosti tohto prípadu sú zatiaľ nejasné. Nie je vylúčené, že sú doň zapletené ďalšie osoby.