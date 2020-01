Johnson podpísal dohodu o vystúpení Británie z Európske únie

Britský premiér podpísal dohodu medzi svojou krajinou a EÚ.

24. jan 2020 o 19:15 (aktualizované 24. jan 2020 o 19:34) TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson podpísal v piatok "rozvodovú" dohodu medzi svojou krajinou a Európskou úniou.

Stalo sa tak po tom, ako rovnaký krok predtým spravili na slávnostnom podujatí bez prítomnosti médií dvaja vrcholoví bruselskí činitelia.

"Dnes som podpísal Dohodu o vystúpení, aby mohlo Spojené kráľovstvo odísť z Európskej únie 31. januára. Vzdal som tak poctu demokratickému mandátu britského ľudu," napísal Johnson podľa tlačovej agentúry AFP na Twitteri.

Piatkový podpis dohody o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom otvoril cestu pre jej schválenie v Európskom parlamente, poslednej inštitúcii, ktorá sa k nej vyjadrí.

Poslanci budú o dohode hlasovať 29. januára v rámci miniplenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Bruseli.

Súvisiaci článok EÚ bude rokovať o svojom budúcom rozširovaní Čítajte

O deň neskôr diplomati z členských štátov EÚ tento postup už len písomne potvrdia.

Pri podpise zmluvy o brexite v sídle Európskej komisie bol prítomný aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.

Bude to on, kto počas prechodného obdobia do konca tohto roka povedie rokovania s britskou stranou o podobe budúcich vzťahov medzi Úniou a Britániou.

Spojené kráľovstvo bude počas tohto obdobia aj naďalej uplatňovať nariadenia EÚ, avšak už bez možnosti ovplyvňovať rozhodnutia Únie.