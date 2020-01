Z cirkusu ušli dva slony, v Jekaterinburgu sa hrali so snehom

Karla a Ranni ušli z talianskeho cirkusu.

24. jan 2020 o 17:29 SITA

MOSKVA. Obyvateľom Jekaterinburgu sa v piatok naskytol netradičný pohľad, keď sa po centre tretieho najväčšieho ruského mesta bezstarostne prechádzali dva slony.

Na snahu viacerých obyvateľov zastaviť ich či zmeniť smer ich prechádzky vôbec nereagovali a pokračovali ďalej - prešli cez frekventovanú cestu, zamierili si to k obytným budovám a chobotmi sa hrali so snehom.

Ako sa neskôr ukázalo, samice Karla a Ranni ušli z talianskeho cirkusu, ktorý tu vystupoval počas osláv pravoslávneho Nového roku.

Keď sa ich pokúšali naložiť do nákladného auta, aby sa cirkus mohol premiestniť do iného mesta, postavili si hlavu a namiesto do vozidla sa vybrali na prechádzku.



Jeden z obyvateľov Jekaterinburgu sa snažil jednu zo sloníc chytiť tak, že jej oblapil chobot, zviera ho však ladným pohybom odmrštilo na druhú stranu cesty.

Nakoniec sa komusi podarilo jednej zo sloníc obviazať lano okolo jednej z jej končatín. Následne sa lana chopilo desať ľudí a s použitím všetkej sily slonicu odvliekli naspäť do cirkusu.