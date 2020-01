Nórska premiérka Solbergová obmenila časť vlády

Po rozhodnutí o repatriácii ženy napojenej na IS koalíciu opustila Strana Pokroku.

24. jan 2020 o 15:03 TASR

OSLO. Nórska premiérka Erna Solbergová predstavila v piatok časť svojho nového vládneho kabinetu. Ten sa musí nanovo sformovať po tom, ako sa pondelok rozpadla jej koalícia, ktorú opustila populistická pravicová Strana Pokroku (FrP) v súvislosti s rozhodnutím vlády o repatriácii ženy napojenej na organizáciu Islamský štát (IS).

Informovala o tom agentúra DPA.

Nórka pakistanského pôvodu vo veku 29 rokov údajne do Sýrie odcestovala v roku 2013, kde sa vydala za zahraničného bojovníka IS z Nórska, ktorého neskôr v boji zabili. Nemenovaná žena bola minulý víkend zadržaná a spolu s jej deťmi ju previezli do nemocnice v Osle.

Novým ministrom financií sa stane doterajší minister školstva Jan Tore Sanner, ktorý v tejto funkcii nahradí šéfku FrP Siv Jensenovú. Tina Bruová z Konzervatívnej strany (Höyre) prevezme pre Nórsko významné ministerstvo pre ropu a energetiku, uviedla Solbergová po stretnutí s kráľom Haraldom V. a korunným princom Haakonom v kráľovskom paláci v Osle.

Ine Marie Eriksen Söreidová zostane naďalej ministerkou zahraničných vecí.

Protiimigračná FrP mala vo vláde sedem členov.

Aktuálne zmeny na ministerských postoch predstavujú doteraz najväčšiu reorganizáciu Solbergovej vlády od roku 2013, keď sa stala premiérkou. Personálne zmeny sa totiž dotknú až dvoch tretín ministerských postov.

Ako píše agentúra Reuters, počet ministrov sa má znížiť zo súčasných 22 na 20. Trinásť ministerských postov bude obsadených nanovo - či už členmi súčasnej vlády alebo inými osobami.

Solbergová teraz vedie menšinovú vládu, v ktorej sú koaličnými partnermi jej Konzervatívnej strany aj Kresťanská ľudová strana (KrF) a liberálna strana Venstre.