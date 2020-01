Streľbu v nemeckom Rot am See neprežilo niekoľko ľudí

Prípad sa zrejme týka vzťahových problémov.

24. jan 2020 o 14:29 TASR

Správu priebežne aktualizujeme

ROT AM SEE. Zrejme viacero ľudí prišlo o život v piatok počas streľby v mestečku Rot am See v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.

Polícia zadržala jedného podozrivého, informovala agentúra DPA. Podľa nemeckých médií si streľba vyžiadala šesť obetí.

Podľa prvých poznatkov sa prípad zrejme týka vzťahových problémov.