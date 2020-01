Rada aj komisia podpísali dohodu o brexite, čaká sa na europarlament

BRUSEL. Lídri dvoch hlavných inštitúcií Európskej únie (EÚ) podpísali v piatok dohodu o odchode Veľkej Británie z eurobloku, ktorý sa má uskutočniť už na budúci týždeň. Stalo sa tak počas ceremónie za zatvorenými dverami v Bruseli.

Predseda Európskej rady Charles Michel následne zverejnil fotografie z aktu podpisovania dohody s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou za prítomnosti hlavného vyjednávača pre brexit Michela Barniera.

“Charles Michel a ja sme práve podpísali Dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, čím sme otvorili cestu jej ratifikácii v Európskom parlamente," oznámila neskôr v tweete aj von der Leyenová.

Rozvodovú dohodu musí do 31. januára schváliť aj Európsky parlament, aby mohla Británia odísť načas. Europoslanci by mali o nej hlasovať budúcu stredu.

Dohoda podpísaná von der Leyenovou a Michelom bude zaslaná do Londýna, aby ju v mene britskej vlády parafoval premiér Boris Johnson.

Kráľovná Alžbeta II. vo štvrtok vyjadrila súhlas s textom upravujúcim podmienky ukončenia 47-ročného členstva Británie v EÚ a ešte predtým, v stredu večer, bol text dohody prijatý aj hornou komorou britského parlamentu.

Nasledovať by malo jedenásťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého Británia už nebude členom únie, no bude sa ešte riadiť jej pravidlami a tiež prispievať do jej rozpočtu.

Zmyslom prechodného obdobia je získať potrebný čas na nájdenie dohody o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Londýnom a EÚ.