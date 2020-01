Slabá a neskorá odpoveď. Peking priznal vážnosť nákazy až pod tlakom

Nákaza zabila zatiaľ sedemnásť ľudí.

22. jan 2020 o 17:21 Matúš Krčmárik

WU-CHAN, BRATISLAVA. Deti narodené v roku potkana budú bohaté, ale zároveň budú náchylnejšie na choroby.

Rok potkana sa začína v sobotu, v týchto dňoch sa Čína pripravuje na najväčší sviatok roka, na presun stámiliónov ľudí, ktorí pôjdu na sviatky domov.

Súvisiaci článok Vírus v Číne usmrtil už šesť ľudí. Zaznamenali nákazu z človeka na človeka Čítajte

V deväťmiliónovom Wu-chane však oslavná nálada v uliciach nevládne.

Pouličné trhy s morskými plodmi alebo s hydinou sú v týchto dňoch prázdne, aj keď po minulé roky sa tu tlačili ľudia zásobujúci sa na týždeň trvajúce sviatky.

Práve na jednom z nich sa totiž objavil nový smrteľný koronavírus, ktorý sa medzitým rozšíril po celej krajine aj do iných štátov sveta.

Zákaz živých zvierat

Len v provincii Chu-pej, kde leží Wu-chan, sa nakazilo 270 ľudí, sedemnásti zomreli.

V Číne zaznamenali 453 prípadov, nákazu hlásia v Thajsku, v Japonsku či v Spojených štátoch.

https://www.podbean.com/media/player/w5b6v-d0826f?from=usersite&skin=1&share=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&version=1

Trh so živými zvieratami, ktoré sa zabíjali priamo na ulici, odkiaľ podľa miestnych úradov nákaza pochádzala, zatvorili už na začiatku januára.

Zakázali aj predaj živých zvierat v meste, no odvtedy sa potvrdilo, že sa vírus s príznakmi podobnými zápalu pľúc šíri aj z človeka na človeka.

V stredu o tom, či sa má vírus označiť za medzinárodnú zdravotnú pohotovosť, rozhoduje Svetová zdravotnícka organizácia.

Ak by pohotovosť vyhlásila, viedlo by to zrejme viedlo k výzvam na obmedzenie cestovania do Číny a k ďalším opatreniam v rámci členských štátov OSN, spustili by zbierky na pomoc zasiahnutým krajinám.