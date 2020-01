Trump odkázal Grete, aby nechala USA na pokoji

DAVOS. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že 17-ročná environmentálna aktivistka Greta Thunbergová by sa nemala sústreďovať na Spojené štáty, ale skôr na iné časti sveta, ktoré vypúšťajú plyny do ovzdušia.

Trump a Greta sa už v minulosti dostali do slovných prestreliek a inak tomu nebolo ani tento týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

Tony odpadu z iných krajín v Tichom oceáne

Trump v stredu povedal, že by si bol veľmi rád vypočul prejav švédskej aktivistky na tomto podujatí.

Bez spomenutia jej mena však tiež poznamenal, že niektorí ľudia, čo sa týka klimatických zmien, "nie sú realistickí" a snažia sa o kroky, ktoré by narušili život ostatných ľudí.

Iné štáty ako USA podľa Trumpa nahádzali do Tichého oceánu tony odpadu, ktorý sa teraz plaví smerom k Spojeným štátom.

Greta: Nevzdám sa

Na takéto veci by sa mala Greta sústrediť, povedal americký prezident, ktorý v utorok označil klimatických aktivistov za "stálych prorokov skazy".

Gretina reakcia na seba nenechala dlho čakať, keď vyhlásila, že ona ani jej podporovatelia sa len tak nevzdajú.

Trump odsúdil impeachment

Americký prezident na otázku novinárov k aktuálne prebiehajúcemu procesu impeachmentu v americkom Senáte Trump odpovedal, že by sa na ňom rád zúčastnil.

Právnici by mu to však podľa jeho slov neodporúčali. Dodal, že je vecou Senátu, koho si predvolá na vypočutie.

"Rád by som išiel.. sedel v prvom rade a hľadel do ich skazených tvárí," povedal Trump novinárom v závere návštevy Davosu. Domnieva sa však, že by s tým právnici mohli mať problém.

Celý proces znova označil za "kačicu" a "hon na bosorky", ktorý sa začal hneď po jeho zvolení do úradu.

Trump chce väčšie vízové obmedenia

Trump na margo inej témy povedal, že Washington plánuje pridať "niekoľko ďalších krajín" na kontroverzný zoznam štátov, na ktorých občanov sa vzťahuje zákaz alebo vážne obmedzenia pri vstupe do Spojených štátov.

"Pridávame niekoľko krajín. Musíme byť v bezpečí. Naša krajina musí byť v bezpečí." Názvy týchto krajín podľa neho oznámia "veľmi skoro".

Americký denník Wall Street Journal (WSJ) predtým informoval, že vláda Spojených štátov plánuje pridať na uvedený zoznam sedem krajín vrátane Nigérie - najľudnatejšej africkej krajiny. Do úvahy podľa neho pripadajú aj Bielorusko, Eritrea, Kirgizsko, Mjanmarsko, Sudán a Tanzánia.