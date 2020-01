Vstup do Únie podporuje 64 percent Ukrajincov, ukazuje prieskum

Do NATO by chcelo podľa prieskumu patriť 51 percent Ukrajincov.

21. jan 2020 o 17:12 TASR

KYJEV. Viac ako 60 percent Ukrajincov považuje vstup svojej krajiny do Európskej únie za hlavnú prioritu a viac ako 50 percent podporuje vstup do NATO ako najlepšiu možnosť zaručenia bezpečnosti štátu.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky z dielne Nadácie Iľku Kučeriva-Demokratické iniciatívy a Ukrajinského centra ekonomických a politických štúdií O. Razumkova. Výsledky zverejnili v utorok.

"Takmer dve tretiny obyvateľstva (64 percent) sa domnievajú, že hlavnou integračnou oblasťou Ukrajiny by mal byť vstup do EÚ, 13 percent podporuje vstup do Eurázijskej hospodárskej únie a 23 percent bolo nerozhodnutých. Najväčšia podpora vstupu Ukrajiny do EÚ bola zaznamenaná v západných (90 percent) a stredných (79 percent) oblastiach," uvádza sa v prieskume, z ktorého citovala agentúra Ukrinform.

Z výsledkov ďalej vyplýva, že "viac ako polovica obyvateľstva - 51 percent - je presvedčená, že najlepšou možnosťou na zaručenie bezpečnosti Ukrajiny by bolo pripojenie sa k NATO... Nevstúpenie do žiadneho bloku podporuje 26 percent a šesť percent sa domnieva, že je potrebná vojenská aliancia s Ruskom a krajinami SNŠ (Spoločenstva nezávislých štátov)".

Približne 17 percent respondentov bolo v tomto smere nerozhodnutých.

Prieskum sa konal od 13. do 18. decembra 2019 vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou Krymu a okupovaných území v Doneckej a Luhanskej oblasti.

Na prieskume sa zúčastnilo 2017 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Štatistická chyba nepresiahla 2,3 percenta.