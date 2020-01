Trump v Davose pred Gretou: Ste ako smiešni veštci z minulosti

DAVOS, BRATISLAVA. Hlavnou témou Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose bude klimatická zmena, avizovali médiá pred utorňajším začiatkom 50. ročníka prestížnej konferencie.

Očakávali sa výzvy na zintenzívnenie boja proti klimatickej zmene, no americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa do toho veľmi nechcelo.

Vo volebnom roku chcel radšej hovoriť o úspechoch svojej hospodárskej politiky a americkom energetickom boome. Popri tom stihol skritizovať ekologických aktivistov, na čo sa osobne pozerala Greta Thunbergová, sedemnásťročná Švédka, ktorá pred rokom a pol odštartovala celosvetové hnutie študentských protestov.

Nasledovníci veštcov

„Títo alarmisti vždy požadujú rovnakú vec – absolútnu moc meniť a ovládať celé naše životy,“ povedal americký prezident, ktorý stiahol podpis Spojených štátov z Parížskej klimatickej dohody. „Sú to nasledovníci smiešnych veštcov minulosti,“ odkázal aktivistom.

Na ekonomickom fóre v jedenásťtisícovom alpskom meste sa každoročne stretáva asi tritisíc svetových politikov, podnikateľov, ekonómov či aktivistov. Láka aj demonštrantov, tento rok najmä ľudí požadujúcich uhlíkovú neutralitu a ďalšie ciele klimatických summitov.

Krátko po Trumpovi otvárala Thunbergová panel s názvom Zvrátenie klimatickej apokalypsy. Trumpa priamo nemenovala – ani on ju –, ale prihovárala sa svetovým lídrom.

V septembri na Valnom zhromaždení OSN im vyčítala, že nezabránili súčasnému stavu, keď sa planéta každým rokom otepľuje. Teraz sa ich spýtala, ako zdôvodnia svojim deťom, že nekonali, keď vedeli, že im z budúcnosti robia chaos.

„Poviete im, že to pre ekonomiku vyzeralo tak zle, že ste radšej rezignovali na snahu zabezpečiť im priaznivejšie životné podmienky?“ spýtala sa ich z pódia podľa BBC.

„Náš dom stále horí. Vaša nečinnosť každú hodinu prilieva olej do ohňa. Hovoríme vám, ak naozaj nadovšetko milujete svoje deti, konajte.“

Dohoda z Paríža nestačí

Na klimatickom summite OSN v Paríži sa v roku 2015 štáty zaviazali, že udržia globálnu teplotu pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu. Už teraz je svet na hranici oteplenia o približne jeden stupeň.

Minuloročná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy varuje, že svet v súčasnosti smeruje k trom stupňom do konca storočia, a to aj v prípade, že by krajiny dodržali svoje záväzky z Paríža, čo sa teraz nedeje.

Americké odstúpenie od dohody vstúpi do platnosti až po tohtoročných amerických prezidentských voľbách. Ak by ich Trump nevyhral, jeho nástupca môže rozhodnutie ešte zvrátiť.