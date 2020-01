Ministri zahraničných vecí sa zhodli na posilnení klimatickej diplomacie EÚ

Diplomati odkázali, že Únia musí viac naliehať na tretie krajiny.

20. jan 2020 o 15:56 TASR

BRUSEL. Európska únia musí byť ústrednou politickou silou v oblasti opatrení proti zmenám klímy.

Uvádza sa to v záveroch pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ diskutovali aj o diplomatických krokoch v oblasti klímy a v tejto súvislosti zdôraznili ústrednú politickú úlohu Európskej únie.

Prijaté závery v oblasti klimatickej diplomacie sú jasným znakom toho, že v roku 2020 bude klíma jednou z priorít vonkajšej politiky EÚ.

Rada ministrov vo svojich záveroch pripomenula, že zmeny podnebia predstavujú existenčnú hrozbu pre ľudstvo a biodiverzitu vo všetkých krajinách a regiónoch sveta, čo si vyžaduje "neodkladnú kolektívnu reakciu".

V tomto smere je konanie EÚ príkladom pre zvyšovanie úrovne celosvetových ambícií v oblasti klímy.

Diplomati odkázali, že Únia musí viac naliehať na tretie krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie spolu s EÚ a podporovali európske snahy v tejto oblasti.

V záveroch sa zdôrazňuje aj význam zintenzívnenia podporných aktivít v oblasti boja proti zmene klímy s partnerskými krajinami a regionálnymi organizáciami.

Rada ministrov v súlade so záväzkami EÚ k Parížskej dohode, s cieľmi dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a s výsledkami decembrového summitu EÚ vyzvala vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepa Borella, Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby spoločne a naliehavo spolupracovali na dosiahnutí cieľov strategického prístupu ku klimatickej diplomacii do júna 2020, keď by mali byť vytýčené konkrétne operatívne kroky tejto politiky.