Malajzia odmietla prijať kontajnery s plastovým odpadom

Kontajnery poslali naspäť do Francúzska, Veľkej Británie, USA, Kanady aj Španielska.

20. jan 2020 o 8:06 SITA

BRATISLAVA. Malajzia vrátila 13 krajinám kontajnery s plastovým odpadom.

Ministerka životného prostredia vyhlásila, že tí, ktorí chcú z jej krajiny spraviť smetný kôš, o tom "môžu len snívať".

Najnovšie sa zbavili 150 kontajnerov, pričom 43 z nich poslali do Francúzska, 42 do Veľkej Británie, 17 do Spojených štátov, 11 do Kanady, 10 do Španielska a zvyšok do Hongkongu, Japonska, Singapuru, Portugalska, Číny, Bangladéša, Litvy a tiež na Srí Lanku.

Vládu to nestálo vôbec nič, pretože všetky výdaje zaplatili firmy zodpovedné za import a export odpadu a prepravné spoločnosti.

Malajzia pritom do polovice roka plánuje vrátiť ďalších 110 kontajnerov, z toho 60 do USA, 15 do Kanady, 14 do Japonska, 9 do Veľkej Británie či 8 do Belgicka.

"Naše stanovisko je jasné. Chceme vrátiť odpad naspäť a odkázať, že Malajzia nie je svetovou skládkou," vyhlásila ministerka.

Čína v roku 2018 zakázala dovoz plastového odpadu, čím sa cieľovými stanicami stalo niekoľko krajín juhovýchodnej Ázie.